Overlæge på OUH: Etnicitet skal registreres blandt corona-smittede

Antallet af smittede med corona i Danmark stiger i takt med, at flere testes, og der nu næsten 8.000 smittetilfælde i Danmark.

Morten Sodemann, der er professor og overlæge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, mener, at de smittedes etnicitet skal fremgå af corona-registret. Ser man på udlandet, så viser tal nemlig, at der er en stor del smittede blandt etniske befolkningsgrupper.

Overlæge Morten Sodemann mener at smittede med corona også skal registreres med etnicitet. Foto: Morten Sodemann

Fra Sveriges hovedstad Stockholm har der været mange smittede og døde i det svensk-somaliske miljø. Det forklarer Morten Sodemann til Radio4:

- Det er typisk en befolkningsgruppe, der lever under meget socialt trange kår. Der er mange mennesker på lidt plads og flere generationer sammen. Det øger ganske enkelt risikoen for at smitte hinanden, ligesom det også gør i belastede boligområder i Danmark, siger Morten Sodemann til TV 2/Fyn.

Moten Sodemann fortæller også, at etniske minoriteter ofte ikke ser dansk tv og derfor ikke får den information og de retningslinjer, der kommer fra pressemøder eller kampagner.

- Informerer man ikke denne del af befolkningen fra starten, risikerer man, at områder med etniske minoriter vil blive et epicenter for spredning af virus, forklarer Morten Sodemann og pointerer:

- Ved sådan epidemi som denne er det vigtigt med information på alle sprog - fra starten.

Læs også Videodagbog: Overlæge besøger ny podeklinik til børn på OUH

Statsminister afviser ikke etnisk registrering

Tallene fra udlandet viser, at de fattigste etniske dele af befolkningen er overrepræsenteret i statistikker over coronasmittede. I den amerikanske storby Chicago er den sorte befolkning, som kun tæller 29 procent af bybefolkningen, overrepræsenteret med 72 procent af de døde med coronavirus.

Den type registreringer er endnu ikke gjort i Danmark, og det mener Morten Sodemann, at der bør indføres. Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), er ikke afvisende overfor en sådan registrering.

- Det vil jeg gerne have lov til at overveje. Jeg kan jo se, at der i nogle lande ser ud til at være en overrepræsentation af nogle minoriteter. Og det kan være fint at få afdækket i Danmark også, udtaler Mette Frederiksen til Radio4.

Læs også Nu skal der testes: Kom med indenfor i de hvide coronatelte

- Et utroligt følsomt område

Statens Serum Institut overvåger spredningen af corona og fører register over smittede, og Kåre Mølbak, som er faglig direktør, oplyser, at man allerede har overvejet at gøre etnicitet til en del af registreringen. Sådan registrering ses allerede ved for eksempel HIV-smittede, og det kan være med til at forhindre yderligere smitte.

- Der har været forespørgsler fra andre lande blandt andet Tyrkiet, der har spurgt direkte, om vi har et overblik over, hvor mange af deres statsborgere, vi har registreret med smitte. Derfor kan det give mening på mange måder, siger Kåre Mølbak til Radio4.

Læs også Bent må ikke besøge dement søster: - Det er trist og ubehageligt

Morten Sodemann får altså opbakning af Statens Serum Institut, og Danmark måske snart begynde at registrere etnicitet, ligesom andre lande også gør det, og derved opnå viden om virussens spredning blandt etniske minoriteter.

- I mange andre kulturer er man mere familie og flere personer under samme tag, siger Morten Sodemann til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Vi ved allerede nu, at influenzas smitterate er tre gange højere i socialt udsatte grupper som for eksempel etniske grupper.