Overraskende melding: Flere odenseanere støtter letbanen

I løbet af det seneste år er opbakningen til letbaneprojektet i Odense steget markant. Flere odenseanere - 48 procent - mener, at det er “positivt” eller “meget positivt”, at der anlægges en letbane i Odense.

Det skriver Odense Letbane, der har fået lavet undersøgelsen af Megafon. Opbakningen er den højeste siden 2015.

- Det er meget glædeligt, at der nu igen er markant flere, der har en positiv opfattelse af letbaneprojektet. Den tydelige stigning i tilslutningen er måske også en smule overraskende for os, da letbanearbejdet jo aldrig har været mere synligt i gaderne, end det er nu – og på hele letbanestrækningen på én gang, siger Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør for Odense Letbane, i en pressemeddelelse.

Fakta Letbanen har et samlet budget på cirka tre milliarder kroner (i 2014-priser).

Hele turen fra Tarup til Hjallese forventes at tage omkring 42 minutter.

Der forventes afgang fra hver station otte gange i timen i dagtimerne.

Der forventes cirka 34.000 passagerer på en hverdag - en million på en måned. Kilde: Odense Letbane Se mere

Markant bedre end 2018

For et år siden var opbakningen til Odense Letbane på sit laveste. I 2018 tog kun 39 procent af odenseanerne positivt imod letbanebyggeriet.

I løbet af det seneste år er flere mindre byggerier i trafikken blevet færdiggjort.

- Næsten alle de fremtidige vejforløb, cykelstier og fortove er færdiganlagte. Og rigtig mange steder er selve sporet begyndt at tage form for alvor – med faststøbte skinner, master til kørestrøm og nogle steder også stationer med læskærme. Så vi er måske nået et punkt, hvor mange igen er begyndt at kunne kigge fremad på dét, som letbanen vil kunne give til Odense som by, siger Mogens Hagelskær.

Det meste af det tunge letbanearbejde forventes overstået i løbet af sommeren 2020. Letbanen åbner senest 1. september 2021 - cirka otte måneder forsinket.