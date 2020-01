Overraskende narkorapport: Unge i Odense bruger færrest illegale stoffer

Rapporten "Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge" fra Aarhus Universitet blev offentliggjort mandag. Undersøgelsen konkluderer, at 89.500 unge inden for den seneste måned har brugt illegale stoffer. Det svarer til 11 procent af de unge på landsplan.

Men i landets tredjestørste by er tallet markant lavere. Ifølge rapporten er det kun 6,34 procent af de unge i Odense, der har brugt illegale stoffer den seneste måned mod 12,72 procent i Aarhus og 19 procent i København.

De positive tal for Odense overrasker på Rusmiddelcenter Odense.

- Jeg må indrømme, at det kommer bag på mig. Men når forskerne når frem til dette resultat, må det være rigtigt, siger Torben Vangsted, der er misbrugskonsulent i Odense Kommune.

Fokus på forebyggelse

Torben Vangsted er naturligvis glad for tallene om Odense i rapporten og fremhæver, at Odense de seneste ti år har gjort en særlig indsats for at forebygge unges brug af rusmidler.

Læs også Hver anden efterskole tager urinprøver: Har eleverne stoffer i urinen, er det ud

- Vi er jo grundige og omhyggelige folk, og det seneste årti har vi haft fokus på forebyggelse ved at tale med de unge. Vi har opdyrket kontakterne og kontakt til ungdomsuddannelser og 10. klasser for at tale med de unge om rusmidler, og det er måske denne indsats, vi nu kan se resultatet af, siger misbrugskonsulenten.

Positiv udvikling i Syddanmark

Ifølge undersøgelsen bruger de unge i Region Syddanmark også færre stoffer end i andre landsdele. 7,98 procent af de unge har prøvet stoffer den seneste måneds tid mod et landsgennemsnit på 10.34 procent, viser undersøgelsen.

Generelt viser undersøgelsen fra Aarhus, at forbruget af cannabis og andre illegale stoffer ikke er steget siden 2014. Samtidig er det fortsat mændene, der har langt det største forbrug.

Mere end 3000 interviews

Resultaterne i rapporten fra Aarhus Universitet er baseret på 3046 interviews med unge i 2019. Svarprocenten har været på 53,6 procent, og ifølge hovedforfatter på rapporten Mads Uffe Pedersen er interviewpersonerne repræsentative.

I undersøgelsen er der taget højde for for forskelle mellem de unge, der svarede på spørgsmålene, og de der ikke ønskede at deltage, skriver forskerne i undersøgelsen.