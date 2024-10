I det spritnye afsnit af Stemmer fra Ådalen er stemningen høj efter lørdagens kamp mod Esbjerg, som endte med en 2-1 sejr til OB.

Klubbens to superstjerner Luca Kjerrumgaard og Max Ejdum fik begge lavet mål i kampen. Men et succesfuldt møde med modstanderens målmand var altså ikke nok til at score titlen hos panelets deltager i dette afsnit af Stemme fra Ådalen.

I stedet falder valget på en venstreback. Hør mere i klippet ovenover.