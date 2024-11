Peter Rahbæk Juel tilføjer, at han, trods afgørelsen, forsat vil kæmpe for flere store koncerter i Odense, blandt andet ved at ændre på det nuværende plangrundlag for området ved dyreskuepladsen.

Han tilføjer at By- og Kulturforvaltningen har været i gang med at udarbejde en ny lokalplan for området siden foråret. Borgmesteren har bedt forvaltningen om en redegørelse for forløbet.