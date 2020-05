Overrasket over straksåbning: - Vi kunne i realiteten låse porten op nu

Den Fynske Landsby kan, efter regeringens udmelding sent onsdag aften, slå dørene op for gæster allerede torsdag. Men med den korte frist, går der et par dage, inden alt er helt klart. Og så er der nogle gæster, man ikke regner med at se.

23.30 onsdag aften kom den nye udmelding fra regeringen, der havde forhandlet genåbningen yderligere med de andre partier, og det bød på nogle rettelser i, hvad der må åbne. Blandt andet fik museer, teatre og kunsthaller lov til at åbne straks.

- Det, der overrasker mig mest, er, at det er en straksåbning. Så vi kunne i realiteten gå op og låse porten op og lade folk komme ind. Desværre kan vi ikke gøre det helt. Det er ellers flot vejr, men vi skal have et par dage til at gøre de sidste ting klar, siger Torben Grøngaard Jeppesen, der er museumsdirektør for Odense Bys Museer.

Både dyr og personale glæder sig

Desuden er de ansatte sendt hjem med lønkompensation, og de skal kaldes tilbage, før de kan tage imod gæsterne. Det, regner Torben Grøngaard Jeppesen med, kan lade sig gøre 27. maj.

- Det, tror jeg, både vores dyr og personale glæder sig til. For nu er det forår i Den Fynske Landsby. Syrenerne blomstrer, vi har smågrise, lam og kid. Vi har det hele, og vi har det nu, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Men trods det grønne lys fra politikerne, holder direktøren fast i, at der er brug for et par ekstra dage, før Den Fynske Landsby låser hovedporten op.

- Vi er ikke mere påpasselige end politikerne, men vi skal også have gjort praktiske ting klar. Mit personale skal kaldes ind, og vi skal finde ud af, hvordan vi gør det hele. Vi skal jo både tilgodese sikkerheden for personale og vores gæster. Så derfor bliver det altså ikke før på onsdag, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Én ting vil stadig mangle

De resterende museer, der hører under Odense Bys Museer, som Møntergården og H.C Andersens Hus, åbner ugen efter Den Fynske Landsby.

- Det var en plan, vi lagde for et stykke tid siden, at vi ville gøre det i flere tempi. For vi skal jo stadigvæk passe på. Og vi tænkte, at Den Fynske Landsby er det bedste sted at starte. Så får vi nogle erfaringer, og så får vi heldigvis også en pinse med, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Normalt tjener museerne et millionbeløb i entréindtægter i juni, og selvom det ser ud til, at Odense Bys Museer kan få hele juni med, så er der stadig noget, der mangler. Og det er de udenlandske turister.

- Vi har normalt rigtig mange udenlandske turister, og dem kommer vi også til at mangle i juni måned. Men forhåbentligt kan de danske gæster opveje noget af det, siger Torben Grøngaard Jeppesen.