Overtrådte våbenlov i Vollsmose: Mand taget med skudsikker vest

Mandag aften var Fyns Politi i Vollsmose, efter det havde fået et tip om, at en større gruppe var forsamlet på Bøgetorvet, end det nuværende forsamlingsforbud tillader.

- Vi kører derud, fordi vi har fået en anmeldelse om, at der er cirka 20 mennesker forsamlet på Bøgetorvet. Vi visiterer en enkelt person i den forbindelse, og der finder vi en skudsikker vest, som vi konfiskerer, fortæller vagtchef Peter Vestergaard.

Fordi manden med den skudsikre vest ikke har et anerkendelsesværdig formål med at bære skudsikker vest, bliver den konfiskeret, og manden bliver sigtet for overtrædelse af våbenloven, fortæller vagtchefen.

- Det er klart, at den skal han ikke bære, specielt ikke set i lyset af det, der er sket på det seneste i området, siger vagtchefen.

Lørdag blev der indført skærpet strafzone og visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke i Odense, efter der var blevet skudt flere gange ved Egeparken lørdag eftermiddag. Ingen kom noget til i forbindelse med skyderiet.

Fyns Politi gjorde ikke andet end at konfiskere den skudsikre vest og sigte ejeren for overtrædelse af våbenloven. Man fandt ikke lejlighed til at sigte nogen eller uddele bøder for at være mere end 10 personer forsamlet ved Bøgetorvet.

- Da vi kommer, er der ikke forsamlet 20 personer på èt sted. Det kan være svært at vurdere, og man kan jo godt være mere end 10 personer på Bøgetorvet, hvis der er tale om grupper, der holder aftstand, siger vagtchefen.