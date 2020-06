Overvågning: Sensorer skal overvåge mennesker og trafik i bymidte

Hvordan, hvornår og hvor bevæger borgerne sig rundt i Odense centrum?

Det vil By- og Kulturforvaltningen gerne vide for at kunne forbedre både oplevelsen af byen og trafikken.

Derfor vil forvaltningen opsætte 25 sensorer i gågaden og yderligere 100 sensorer i udvalgte lyskryds i Odense centrum.

Sensorerne skal indsamle såkaldt 'Smart-City' data. Det betyder, at de i alt 125 sensorer i byen skal overvåge biltrafik, cyklister og fodgængere i centrum. Indtil nu har kommunen brugt personer, der manuelt har stået og talt.

- Hvis vi har de her kameraer, som tæller hele tiden, hele døgnet, så vil vi bedre kunne sammenligne og trække nogle data på fodgængerne. Vi kan simpelthen trække data ud i forhold til det, vi måtte ønske at vide noget om, siger Anne Ramborg, Landskabsarkitekt i By- og kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Overvågningen er nødvendig for fremadrettet at forbedre trafikstyringen i byen samt at forbedre byoplevelsen i centrum af Odense.

Det handler blandt andet om at vurdere, hvor mange borgere, der benytter sig af kulturelle arrangementer i byen, hvorhenne folk bevæger sig og på hvilke tidspunkter. Det fremgår af dagsordenen for det kommende møde i By- og Kulturforvaltningen den 23. juni.

- Vi vil jo rigtig gerne bruge sensorerne til at holde øje med det liv og byliv, der er i byen, og se om det virker, det som vi arbejder med, fortæller Anne Ramborg.

Ikke tale om overvågning

Sensorerne, som opsættes i Odense centrum, består af et videokamera, en computer, et modem og en strømenhed. Systemet kaldes 'edge-computing', og det betyder, at optagelser fra Odense centrum bliver analyseret i den enkelte kamerasensor, hvorefter det kun er det rå data i anonymiseret form, som videregives til borgmesterforvaltningen.

Dermed lever brugen af kamerasensorerne op til gældende lovgivning om databeskyttelse. Sensorerne vil heller ikke blive brugt til overvågning eller politiarbejde.

- Det er ikke overvågning. Det kan sidestilles med eksisterende tællestationer eller trafiktællesystemer, der er i allerede eksisterende lyskryds. Der bliver ikke gemt nogen personhenførebare data. Det er i princippet tællinger, der kommer videre, siger digitaliseringskonsulent Steffan Skoubo Elcer.

De nye kamerasensorer bliver finansieret med midler, der er afsat til bedre trafikovervågning i Odense Kommune.