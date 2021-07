Overvågning under vand: Fynsk virksomhed skal styrke Forsvaret til søs

Den administrerende direktør Thomas Andersen er meget stolt over at være udvalgt.



- Vi håber, at vi med dette projekt kan være med til at skabe et værktøj og en sensorpakke, som vil være til gavn for militære dykkere i hele EU, men specifikt også her i Danmark hos for eksempel Frømandskorpset, siger direktøren, der har været en del af virksomheden i mere end 30 år, i meddelelsen.

Kan bruge erfaring fra rummet

Ifølge Thomas Andersen vil DAC kunne trække på sin store erfaring inden for rumfartsteknologi.

- Her kan vi for første gang udnytte vores store rumfartserfaring og vores teknologier inden for et helt andet område og i et ekstremt miljø på Jorden. Der er en masse paralleller mellem overvågning af astronauter i rummet og dykkere under vandet, siger han.



Støtten er tildelt den fynske virksomhed med det formål, at den kan deltage i det såkaldte CUIIS-projekt (Comprehensive Underwater Intervention Information System, red.), der skal styrke modstandsdygtigheden til søs.