På arbejde med poncho og handsker: - Det er da hårdt at sidde og fryse hele dagen lang

19 grader og ofte under.

Det er den kolde realitet, som de offentligt ansatte i Fyns kommuner har arbejdet under den seneste tid.

Tilbage i efteråret besluttede blandt andet Odense Kommune at skrue ned for temperaturen, så man sparede på udgifterne på varmeregningen.

Og det har medarbejderne mærket.

- Det er da hårdt at sidde og fryse hele dagen lang. Man får kolde hænder, og så er man helt anspændt, når man går hjem, siger Lillian Petersen, jurist i By- og Kulturforvaltningen.

De kølige temperaturer har skaffet en samlet energibesparelse på 12 procent i el- og fjernvarmeforbruget i Odense Kommunes kommunale ejendomme.

Prisen for de sparede kroner

Men det er næsten umuligt at bevare temperaturen på 19 grader, når ens arbejdsplads er bygget for 300 år siden, og vinden piver ind af sprækkerne.

Det har Lillian Petersen måtte sande på Odense Slot, hvor By- og Kulturforvaltningen holder til.

- Jeg har simpelthen anskaffet mig et tæppe, en poncho, og så har jeg nogle handsker, som jeg kan have på, imens jeg arbejder, siger hun.

På Odense slot er både små rum med store radiatorer og store rum med små radiatorer. Og så er der kæmpe rum helt uden nogle radiatorer.

- Vi varmer ikke gangarealerne op, da der ikke nogle radiatorer. Det er kun, hvis de er i forbindelse med kontoerne, som varmen kan komme fra, at der bliver varme i gangarealerne, siger Anton Helms, der er IT-konsulent i By- og Kulturforvaltningen.

Og den ujævne varmefordeling betyder, at der er 17 grader nogle steder, mens der andre steder er ulideligt varmt.

- Det er svært i sådan et gammelt hus her, og på skoler og mange andre steder, er det helt umuligt at styre. Slottet er ikke det nemmeste hus at holde styr på, og det er rådhuset sådan set heller ikke, siger Søren Windell (K), by- og Kulturrådmand i Odense Kommune.

Er du ikke nervøs for, at de arbejdsbetingelser kan have alvorlige konsekvenser for sygefraværet hos dine medarbejdere?

- Selvfølgelig er vi meget opmærksomme på, om folk bliver mere syge af det. Men det er svært at måle på, om det lige præcis er temperaturen på slottet, som folk bliver syge af. Vi kan kun opfordre til, at folk klæder sig varmt på, siger Søren Windell.

Flere kommuner sparer

Det er ikke kun Odense Kommune, der har oplevet en energibesparelse efter temperaturen blev skruet ned.

Både Nyborg, Svendborg og Nordfyns Kommune står ligeledes tilbage med en mindre varmeregning.

Nyborg Kommune rapporterer, at deres Teknik- og Miljøafdeling har sparet 12 procent i november sammenlignet med 2021. Derudover har Danehof Skole meddelt, at de har sparet 20 procent på deres varmeregning.

Hos Nordfyns Kommune er forbruget faldet med 25 procent i gennemsnit.

Og Svendborg Kommune har ikke nogle konkrete tal, men kommunen forventer, at energibesparelsen ligger omkring 20 procent sammenlignet med 2021.

Fjernvarmeomstillingen er også i fuld gang landet over. Blandt andet i Strib, hvor Middelfart Fjernvarme håber på et større tilskud fra staten.