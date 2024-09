På et år hev kritiseret bosted over seks millioner i overskud - ekspert overrasket

Kan de få penge tilbage?

Kommuner, der betaler for at have borgere boende på bosteder, kan ikke kræve at få del i bostedets overskud, fortæller Per Nikolaj Bukh. Det er op til bostedet at beslutte det.

- Formelt set har kommunen ikke ret til at få penge tilbage, men de kan gå i dialog med stedet om det. Der findes enkelte tilbud i Danmark, som betaler tilbage til kommunerne, hvis overskuddet er større, end de regnede med, siger Per Nikolaj Bukh.

Hvad kan ejeren gøre med den egenkapital, der nu er i hans private firma?

- Han kan i princippet udlodde pengene til sig selv, eller han kan lade dem stå og bruge dem til at investere i udvidelse af tilbuddet. Det er vanskeligt for tilsynet at forhindre ejeren af et privat opholdssted at tage penge ud som udbytte. Tilsynet kan påtale det i næste års tilsynsrapport og skrive, at de i stedet kunne have været brugt til noget socialfagligt, der kom beboerne til gode.

Mellemstoppets daglige leder Semra Adilovic understreger i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, at der ikke er trukket en enestre krone ud i udbytte gennem årene, og hun understreger, at lønningerne på både personale- og ledelsesomkostninger er godkendt af tilsynet uden anmærkninger.

- Socialtilsynet har lige godkendt vores seneste regnskab. Vi vil i samarbejde med vores bestyrelse tage en dialog i forhold til, hvordan overskuddet bedst muligt fortsat bruges på de unge samtidig med, at vi sammen med vores revisor og tilsynet løbende vil kigge på, at stabilisere vores budget og regnskab, skriver hun.

Socialtilsyn Midts rapporter fra deres besøg på Mellemstoppet har alle stemplet "Godkendt".

Odense Kommune har afvist at svare på, hvordan de sikrer sig, at de får den kvalitet, de betaler for, når de placerer et barn eller en ung på et bosted.