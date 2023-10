På tre år har Facebook doneret over ti millioner til Odense

3D-printere, en lazercutter, lego-robotter og en væg fuld af ledninger og stik til produktion af elektriske kredsløb.

På Tingkærskolen i Odense benytter eleverne jævnligt et særdeles veludstyret teknologilaboratorium. Men det er hverken skolen eller kommunen, der har betalt for etableringen af det.

Det har Meta, moderselskabet bag Facebook, til gengæld. Sidste år modtog Tingkærskolen en donation på 191.300 kr. til laboratoriet fra Meta. Samlet set har skolen fået 273.000 kr. fra techgiganten.

- Jeg er stor tilhænger af, at vi arbejder med de her teknologier. Vi har en forpligtigelse til at klæde vores elever bedst muligt på til den fremtid, de skal ud og være en del af, siger Bjarne Nielsen, der er skoleleder på Tingkærskolen.

Men Metas donation møder kritik fra to eksperter. En af dem er Mie Oehlenschläger, tech-analytiker og medlem af Det Etiske Råd.

- Som enkeltstående tilfælde kan det virke som en god ting. Det er gratis gaver. Men ting kan tage sig anderledes ud, når man zoomer væk fra enkelttilfælde og ser på de større mønstre. For Meta handler det om at udøve soft power ved at få venner og smøre dem, siger Mie Oehlenschläger.

Og donationen er langt fra enestående. For bare få uger siden fik Meta grønt lys til at donere 915.000 kr. til Odense Kommune. Pengene skal skaffe flere faglærte til den grønne omstilling.

Donationen blev mødt med glæde, ligesom det før er sket, når Meta har været rundhåndet og sendt millioner af kroner til offentlige institutioner og private aktører i Odense.

Mie Oehlenschläger har sammen med dataetisk rådgiver Pernille Tranberg - begge medlemmer af regeringens ekspertgruppe om techgiganter - skrevet en rapport om udfordringerne ved, at store internationale teknologifirmaer deler en masse penge ud til forskellige danske aktører.

I rapporten har de regnet sig frem til, at Meta fra 2020 til 2022 har doneret mere end ti millioner kroner til odenseanske institutioner og organisationer, for eksempel skoler, gymnasier, og foreninger.

Mange donationer beløber sig til mere end hundredetusind kroner.

- For Meta er det små beløb. Hvis man gør det tilpas mange steder, får man tilpas mange venner og bliver blåstemplet. Det er hyggesmørring, og på den måde kommer Meta ind i i rygraden på det offentlige Danmark. De kommer ind i folkeskolerne, siger Mie Oehlenschläger.



Hun forklarer, at donationerne til Odense hænger sammen med, at Meta har et datacenter placeret i Odense.

Gør sig afhængig af Meta

Også Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digital forandring på CBS forholder sig kritisk.

Han er desuden formand for regeringens 12 mand store ekspertudvalg, der blev nedsat sidste år, netop med det formål at rådgive om, hvordan vi som samfund skal håndtere techgiganternes stigende indflydelse.

- De her donationer er helt klart endnu et forsøg fra en techgigants side på at mase sig ind i vores hverdag og blive rygraden i vores digitale samfund. Vi så det jo også med googles Cromebooks. De gav skolerne et godt tilbud. Men det var igen et forsøg på at blive centrale i vores liv og hverdag, siger Mikkel Flyverbom.

Men skolerne, vi har talt med, siger jo, at Meta ikke stiller krav om nogen modydelser til gengæld for donationerne?

- Der er jo heller ingen konkrete modydelser, når vi henter en gratis app. Men alligevel opnår techgiganterne, at vi gør os afhængige af dem. Og det er det samme, der sker, når skolerne modtager donationer fra Meta. Dermed gør de sig til en vis grad afhængige af Meta, og det er netop kernen i techgiganternes strategi. At mase sig ind i vores hverdag, siger Mikkel Flyverbom.