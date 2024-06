På tre år har letbanen kostet 159 millioner mere end planlagt - nu mangler der penge igen

Det hvide togsæt som snor sig gennem Odenses gader er utvivlsomt kommet for at blive. I 2023 rejste 5,8 millioner passagerer på letbanestrækningen, hvor især den nordlige del er succesrig, mens den sydlige halter bagefter på passagertal.

Men prisen? Den har været meget højere end politikere i Odense Kommune havde forestillet sig, da man 16. februar 2011 vedtog enstemmigt at opføre den moderne sporvogn.

Siden transportmidlet blev taget i brug i 2022 har Odense Byråd således givet 159 millioner kroner i ekstrabevillinger til Odense Letbane, mens byens busser har fået 84 millioner til at dække underskud. Det viser tal fra Odense Kommune.

Disse udgifter er altså penge, som ligger ud over de i forvejen budgetterede underskud.

Og nu ser den ud til at være gal igen. TV 2 Fyn erfarer nemlig, at der er knaldrøde tal på den bundlinje, som Odense Letbane præsenterer for Økonomiudvalget i Odense i dag.

Vi kender ikke det eksakte beløb endnu, men det forlyder der er tale om et tocifret millionbeløb. Noget som vil kalde på endnu en stor ekstrabevilling for at letbanen kan køre videre.

Svigtende passagertal

Siden letbanen første gang rullede afsted med passagerer den 28. maj 2022 har passagertallet været stødt stigende. Men det er ingenlunde på niveau med de ambitioner, som de oprindelige budgetter var baseret på.

Odense Letbane forventer realistisk set, at 6,4 millioner passagerer kører med letbanen i 2024. I starten regnede man ellers med, at 9,8 millioner ville stige på letbanen årligt.



Det svigtende passagertal har flere forklaringer, men det står klart, at det er strækningen mellem Bilka og Hjallese der har skuffet mest.

Årsagen er især udskydelsen af åbningen af regionens nye supersygehus, hvor letbanen har et stop. Her havde Odense Letbane forventet knapt en million passagerer om året.

Foreløbigt ser det ud til, at supersygehuset ikke kan åbne før 2027, mens det var planen at sygehuset og letbanen skulle have stået færdigt nogenlunde samtidigt.

En anden årsag som letbaneformand Jesper Rasmussen tidligere har peget på overfor TV 2 Fyn, er den grønne trafikplan, som endnu ikke er implementeret.

Her er sigtet at få flere til at efterlade bilen udenfor byen, og bruge letbanen til at komme frem.

Talrige kvalitetsudfordringer

Siden starten har Odense Letbane været præget af kvalitetsudfordringer, der blandt andet har resulteret i rystende huse, når letbanen er rullet forbi - nedfaldne og livsfarlige køreledninger der fik letbanen til at holde stille i omtrent en måned, samt udfordringer med at køre når der er løvfald, og blade gør sporene glatte.

Odense Kommune og den spanske entreprenør Comsa er ikke enige om, hvor regningen for udbedringerne skal lande, og det har resulteret i en voldgiftsag, som endnu ikke er gået i gang.

Her kræver Comsa et stort millionbeløb for ekstra arbejde der er udført, mens Odense Kommune også kræver et stort millionbeløb for arbejde kommunen har afholdt udgifterne til, men som kommunen mener entreprenøren skulle have betalt.