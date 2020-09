På trods af stigende corona-smitte: Stor fødselsdagsfejring på Storms Pakhus

Ballondyr, gratis brunsviger og fadøl – der er lagt i ovnen til den helt store fejring af Storms Pakhus, der fylder tre år.

På trods af corona-udviklingen de seneste dage med smitteudbrud på UCL i Odense holder Storms Pakhus fast i fødselsdagsfejringen. Festlighederne starter lørdag fra klokken 12.30.

- Vi forsøger at lave større mellemrum, så der ikke bliver køer til de forskellige ting. Og så sørger vi for, at der er ekstra meget afstand mellem bordene, siger Ida Cecilie Stub Sørensen, der er event- og kommunikationsmanager for Storms Pakhus.

Læs også Ansat på OUH smittet med corona

Hun oplyser desuden til TV 2 Fyn, at der er ekstra bemanding ved indgangen.

- Vi lukker bagindgangen og har sat en ekstra mand på at dobbelttjekke. Vi afviser folk ved døren, hvis der kommer for mange, siger Ida Cecilie Stub Sørensen. Ifølge kommunikationsmanageren forventer Storms Pakhus omkring 500 gæster i løbet af dagen.

Lørdag fyldt med aktiviteter

I løbet af hele lørdagen vil der være aktiviteter i hallerne. Først på dagen vil tryllekunstneren Lars U lave ballondyr til de mindste.

Om aftenen kan man deltage i en fødselsdagsversion af Lykkehjulet, hvor Storms Pakhus skruer op for tempoet og fødselsdagsfeststemningen. Der bliver både lagkage, fødselsdagssang og præmier. Selvom tempoet skrues op, bliver corona-retningslinjerne stadig overholdt, oplyser kommunikationsmanageren.

Læs også Corona-retningslinjer blev brudt til bryllupsfest: Hummelmose var også med

- Vi har instrueret personalet i at huske folk på at holde afstand og tage hensyn til hinanden, siger Ida Cecilie Stub Sørensen.

Fødselsdagslørdagen slutter klokken 23.30.