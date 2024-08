På vej mod vild rekord: OB jagter stime, der ikke er set siden Anden Verdenskrig

De første syv kampe i NordicBet Ligaen har afsløret, at OB-holdet ganske enkelt rummer mere kvalitet end sine konkurrenter.

OB råder over det sjettestørste spillerbudget i dansk fodbold og spiller i denne sæson mod klubber, der har en helt anden og mindre økonomi til rådighed. Derfor er OB’s spillere såre simpelt bedre end modstanderen, og det er også svært at finde spillere i de øvrige divisionsklubber, der kan forstærke det aktuelle OB-hold.

Overlegne på flere positioner

OB’s mandskab har i sæsonåbningen vist sig overlegne på flere positioner. Spillere som Bjørn Paulsen, Max Fenger og Jakob Bonde vil ikke være profiler i ret mange Superliga-klubber, men i NordicBet Ligaen er de blandt de bedste spillere overhovedet. I målmand Viljar Myhra har OB rækkens bedste keeper, og i angrebet har målmaskinen Luca Kjerrumgaard med otte scoringer i syv kampe vist et tårnhøjt niveau, der gør ham interessant for andre klubber.

Og sådan kunne man blive ved; unge Max Ejdum har allerede fået et lille gennembrud på midtbanen og backerne Leeroy Owusu og Nicholas Mickelson har været meget stærke i de seneste kampe. Derfor er det slet ikke sikkert, at OB kommer til at hente flere spillere i dette transfervindue.

Men succesen i OB er ikke kun et udtryk for, at modstanden er blevet mere overkommelig efter nedrykningen. Man har før set nedrykkere fra Superligaen have det svært i den næstbedste række, og der har da også været bøvlede kampe for OB. Men med Søren Krogh som træner har OB fundet et spillemæssigt koncept, der fungerer, og samtidig har OB-holdet optrådt med determineret fokus og en stærk vindermentalitet. Og i de seneste kampe også med et spillemæssigt overskud.

Når kampene har været på vippen, har OB vist klassen. Arbejdet med kulturen og sammenholdet i OB-truppen ser ud til at bære frugt, og selvom der stadig er spillere, der ønsker at forlade klubben, har trænerstaben formået at samle en kerne, der kan agere rygrad i det nye OB-projekt. De erfarne spillere som Viljar Myhra, Bjørn Paulsen og Jakob Bonde er centrale her.