Påbud giver forældre "ondt i maven": - En uløselig opgave

Forældrebestyrelsen på Enghaveskolen er ikke begejstret for det strakspåbud, som Odense Kommune har modtaget fra Arbejdstilsynet.

De mener, at det er en uløselig opgave, som nu er blevet stillet bestyrelsen og personalet på skolen, som udelukkende huserer børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Bestyrelsen fortæller også til TV 2 Fyn, at skolen og børnehuset i mange år har haft problemer med at yde den rette omsorg for børnene.

- Området er massivt underfinansieret. Det har vi jo forsøgt at gøre opmærksom på som bestyrelse, som forældregruppe og skolen har også forsøgt i årevis. Så på den måde har jeg ikke den helt store tillid til, at man kan løse det her fra den ene dag til den dag, siger Lone Boldt, som er bestyrelsesmedlem på Enghaveskolen.