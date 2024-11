Påkørselsdrama i Odense - lignede det var med vilje

Fyns Politi fik klokken 16.07 et alarmopkald fra et vidne, som netop havde set en bil påkøre en anden på Blækhatten i Odense, og det lignede det var med vilje. Bilisten stak herefter af fra stedet.

- Da vi kommer frem til stedet var der to personer og en voldsomt ødelagt bil på stedet. De to personer modarbejdede politiet, og derfor var vi nødt til at anholde dem, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Johnny Müller.

Senere på dagen er det lykkes politiet at finde den bil, som var den anden part i sammenstødet. Dog uden fører.

- Bilen viste sig at være stjålet og vi har hentet den ind til tekniske undersøgelser, som forhåbentligt kan lede os frem til føreren af køretøjet, siger vagtchefen.

Politiet har allerede talt med flere vidner på stedet, men har man været vidne til ulykken, og endnu ikke talt med politiet, vil politiet meget gerne i kontakt med en. Politiet kan kontaktes på telefon 114.