Familier til kronisk syge børn var tirsdag inviteret til pårørendedag på H.C. Andersen Børn og Ungehospital.

Her kunne de møde sygehusets personale og få et indblik i hverdagen med narkoser, scanninger og blodprøver. Formålet er at skabe tryghed omkring det, der foregår, når et barn er indlagt.

For ifølge en udviklingssygeplejerske kan især de raske søskende godt gå rundt med mange bekymringer.