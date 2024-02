Påvirket skoleleder anerkender "voldsomme sager" på skole

Agedrup Skoles leder, Christian Gantzhorn Hovendal, har i en skriftlig kommentar anerkendt, at der er "voldsomme sager" på skolen.

- På Agedrup Skole står vi nu over for et vigtigt arbejde med at gøre de forældre, børn og unge trygge, der ikke har været det. Jeg anerkender, at der har været voldsomme sager, og vi kigger nu ind i de tiltag, der i aftes blev offentliggjort – både på kort bane, og det arbejde, der er på længere sigt. Jeg tager til efterretning, at der er et politisk ønske om, at man hurtigere benytter sig af mulighederne i ordensbekendtgørelsen, skriver han.