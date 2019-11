Palæstinensisk ægtepar har stor succes som renseriejere: - Jeg har det simpelthen så godt

Det kniber for de fynske kommuner med at få indvandrere ud på arbejdsmarkedet. Fyn ligger seks procent over landsgennemsnittet, når det handler om antallet af indvandrere, der er på offentlig forsørgelse.

Men der er også rigtig mange fra netop den befolkningsgruppe, der tager sagen i egen hånd og starter som virksomhedsejere – også på Fyn.

Ægteparret Awad er nogle af dem. De tog for to et halvt år siden springet fra at modtage offentlige ydelser til at være ejere af deres eget renseri centralt i Odense.

Vi sagde ikke nej, da vi fik chancen. For hvad havde vi at tabe? Nahed Awad, renseriejer

Muligheden for at blive renseriejere var for god til at sige nej til for ægteparret, der oprindeligt kommer fra Libanon.

- Vi var nødt til at tage den. Det var meget billigt, og jeg har altid drømt om det, siger Mahmoud Abdelghafour.

Branchen ligger hans familie nær, og derfor slog de til, da muligheden opstod.

Inden de to blev renseriejere, var de på overførselsindkomst. Det gav en hverdag med et stramt husholdningsbudget.

- Det var rigtig slemt med økonomien, siger Mahmoud Abdelghafour, inden hans hustru supplerer:

- Vi levede af ingenting. Vi havde 100 kroner om dagen, og hvis jeg havde noget tilovers, gemte jeg det til næste dag, siger Nahed Awad.

Fremad

Mahmoud Abdelghafour fortæller, at familiens nye liv som selvstændige derfor også har givet helt andre økonomiske muligheder for både forældre og børn.

- Vi har tre børn. Og de har alt, hvad de gerne vil. Det kunne de ikke før, konstaterer renseriejeren.

Men den nye tilværelse har ikke kun betydning for familiens økonomi. Også på et meget mere personligt plan har det gjort en kæmpe forskel, forklarer Mahmoud Abdelghafour.

- Når jeg så nyhederne, var det som om, jeg ikke var velkommen her i Danmark. Når jeg gik på vejen, mærkede jeg, at folk kiggede på mig. Men efter jeg er begyndt at arbejde, har jeg ikke de der tanker mere. Jeg har ikke længere noget problem med at møde andre mennesker uden at tænke, at de er racister eller ikke kan lide mig, siger Mahmoud Abdelghafour.

Det har derfor haft en helt afgørende betydning for familien, at de sagde ja til at modtage hjælp fra en iværksætterkonsulent fra Odense Kommune.

Pengene til købet og overtagelsen af det allerede eksisterende renseri lånte de af venner og familie.

- Vi sagde ikke nej, da vi fik chancen. For hvad havde vi at tabe? Måske de penge, vi har lånt. Men du kommer fremad. Vi kom fremad, siger Nahed Awad.

Og det var den helt rigtige beslutning, understreger Mahmoud Abdelghafour:

- Altså, jeg har det simpelthen så godt. Jeg har det rigtig godt.