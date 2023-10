Palæstinensisk venskabsforening med klar opfordring efter video

- Vi appellerer til folk på begge sider, at man opfører sig ordentligt. Det er vigtigt, at man besinder sig, opfører sig ordentligt og taler pænt til hinanden.

Sådan lyder det fra foreningens formand, Fathi El Abed, til TV 2 Fyn.

Opfordringen kommer efter at en video filmet på Syddansk Universitet viser to personer, der kommer op at toppes om retten til at sætte flag op. Fathi El Abed mener, at videoen viser, at folk på begge sider af konflikten har svært ved at holde sig til den demokratiske samtale, som "vi er vokset op med".

- Det er fuldstændigt vildt, at nogen gider bruge tid på at intimidere andres ret til at ytre sig. Man skal ikke nægte andres ret til at ytre sig - heller ikke om den forfærdelige situation, som begge parter mener, der er tale om.