Parallelparkering gik helt galt - politi måtte tilkaldes

Der var lidt parkeringsproblemer på Anemonevej i det sydøstlige Odense lørdag aften, da føreren af en personbil omkring klokken 17 kom kørende ned ad vejen i vestlig retning.

Her ramte han en bil, hvis ejer tilfældigvis stod tæt på og observerede hændelsen. Han tog hurtigt kontakt til føreren, der efterfølgende forsøgte at bakke og parallelparkere sin bil.

Det gik ikke så godt, for her påkørte føreren endnu en bil. Det fik et andet vidne til at rette henvendelse og bede ham stoppe sit forehavende. Føreren valgte i stedet at finde en anden parkeringsplads lidt længere nede af gaden.

Inden han nåede så langt, havde han dog påkørt den første bil en gang mere. Herfra blev politiet kontaktet, og da de bad ham blæse i alkometeret, var der bingo. Føreren viste sig nemlig at have en promille over det tilladte, fremgår det af politiets døgnrapport fra weekenden.