Paristuren aflyst: Team Rynkeby samler stadig millioner ind til børn

Team Rynkeby aflyste fredag sin årlige cykeltur til Paris på grund af coronavirus. Men de cykler videre i den gode sags tjeneste. Indtil nu er der i år samlet et tocifret millionbeløb ind, og i Odense tramper man videre for, at det beløb kan blive endnu større.

Blandt Odense-medlemmerne er blandt andet Birgitte Hindse og Søren Lykke, og de trækker stadig cyklerne frem, selvom turen til Paris er blevet aflyst.

- Vi håbede selvfølgelig til det sidste, men det lå lidt i kortene, at vi nok ikke kom afsted, siger Birgitte Hindse, der er cykelrytter ved Team Rynkeby Odense.

Træningen fortsætter nemlig på højt plan, selvom den årlige tur er aflyst, for der er stadig masser af penge at samle ind.

- Vi har stadigvæk en masse indsamlingsarbejde foran os, og det skal vi bruge hinanden til, siger Søren Lykke, der også er cykelrytter ved Team Rynkeby Odense.

Et pænt tocifret millionbeløb

Det var fredag, at den årlige cykeltur til Paris blev aflyst på grund af coronaudbruddet. Beslutningen kunne ikke trækkes længere, selvom direktøren mener, at det kunne man teknisk set godt have gjort.

- Til sidst måtte vi erkende, at tiden var inde. Vi kunne ikke blive ved med at udsætte beslutningen, selvom vi teknisk set godt kunne have gjort det, siger Carl Erik Dalbøge, der er direktør i Team Rynkeby Fonden.

Siden 2002 har Team Rynkeby hvert år taget turen til Paris for at samle ind til børn med kritiske sygdomme. Trods aflysningen i år, er der stadig mange penge til det gode formål.

- Det hele og samlede beløb er ikke gjort op endnu, men vi har et pænt tocifret millionbeløb, som vi kan overrække til børn med kritiske sygdomme, siger Søren Lykke.

Træningen trappes op

Træningen er også påvirket af den nuværende situation, men direktøren for Team Rynkeby nærer et håb for, at der fra 10. maj kan træne flere medlemmer sammen.

- Nu skal vi lige have åbnet lidt mere op, men jeg forventer da, - uden jeg skal blande mig i den politiske debat - at der 10. maj bliver åbnet op, og vi får lidt mere luft, så vi kan cykle lidt flere sammen, siger Carl Erik Dalbøge.

Hverken Søren Lykke eller Birgitte Hindse har da heller droppet missionen eller drømmen om Paris næste år.

- Jeg tror da tværtimod, at jeg kommer til at trappe min træning op, fordi nu skal jeg i rigtig god form, inden vi skal til Paris næste år, siger Birgitte Hindse.

Se hele indslaget om Team Rynkeby Odense her: