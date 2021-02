Parkering nedlagt uden varsel: Vendte hjem fra ferie til p-bøde foran eget hjem

- Jeg er meget tilfreds med at bo her, det er nogle dejlige boliger. Men det kniber jo lidt med parkeringen, siger Wicky Holm, der har en lejlighed i Odenses nye bydel Gartnerbyen.

Normalt kunne hendes og de andre andre beboers gæster fra nær og fjern parkere bilen i området, så de kunne besøge familie og venner.

Det blev lavet om for en uge siden, da parkeringskiltene blev ændret, så parkering i bydelen er forbeholdt beboerne med én plads hver.

- Så problemet er, at vi kan ikke få besøg i Gartnerbyen længere. Det er jeg rigtig træt af, sådan virkelig træt af, siger Wicky Holm.

Når min datter, min søn eller mit barnebarn og oldebarn kommer fra København, hvor skal de så holde? Lilli Juul Hansen

Ingen varsel

De nye parkeringsregler kom som lyn fra en klar himmel for beboerne i Gartnerbyen.

- Lige pludselig blev der bare plastret til med nye skilte, uden nogen varsel, siger Lilli Juul Hansen, der ellers er glad for at bo i bydelen.

Ifølge beboerne var ingen af dem blevet advaret om, at der kom nye parkeringsregler. Da de flyttede ind, blev de hver især informeret om, at de havde én parkeringsplads til rådighed, og så var der skiltet med én times parkering til gæster.

Wicky Holm og Lilli Juul Hansen blev noget overrasket over de nye regler, der kom helt uden varsel. Foto: Mikkel Skov Svendsen

De nye, uvarslede regler gav Alexander Strachnow Jensen en træls oplevelse efter en uges vinterferie i deres sommerhus. Bilen havde han ladet stå i Gartnerbyen.

- Da vi kommer hjem søndag, er der sat skilte op i løbet af ugen, uden at vi har fået noget information på mail eller i postkassen, om at der er oprettet en ny zone, hvor vi ikke må parkere, så der ligger en bøde i forruden, forklarer han og fortæller, at sagen stadig vurderes, og at det derfor endnu er uvidst, om han skal betale bøden.

Fra Gartnerbyens side er der dog ikke noget at gøre.

- Det er boligforeningerne, der administrerer ejendommene, der har en kommunikativ opgave her med at oplyse lejerne, siger Allan Nielsen, der er direktør i Gartnerbyen.

Vi bor i Odense V, ikke midt i centrum. Det er ikke lige ved siden af gågaden, så det er ikke, fordi folk kommer og stjæler vores parkeringspladser Wicky Holm, kostskolepædagog

Tæt på letbanen

For Lilli Juul Hansen har de nye regler betydet, at det i fremtiden kan blive svært at invitere familien fra København til Odense.

- Når min datter, min søn eller mit barnebarn og oldebarn kommer fra København, hvor skal de så holde, spørger hun og fortæller, at hun er nødt til at bede gæsterne om at holde længere væk, hvor hun så henter dem i bil.

Gartnerbyen i Odense Bag masterplanen for Gartnerbyen står Gartnerbyen P/S, som siden 2016 har arbejdet på at udvikle og transformere den gamle GASA-grund til Odenses nye bydel for unge, børnefamilier, seniorer, erhvervsdrivende - og alle andre, som besøger området. Når bydelen står færdig i 2025, vil Gartnerbyen stå som et nyt, gammelt kvarter, der forbinder Bolbro og Vesterbro. Området spreder sig over 140.000 kvadratmeter, og får flere hundrede boliger af forskellige typer og størrelser. Dertil kommer et butikstorv, sundhedshus, kontorer og formentlig et hotel. Fokus er at bevare stedets stærke historie og identitet. Og skabe en gnidningsfri og uforstyrret hverdag for Gartnerbyens beboere under de kommende års byggeri. Kilde: gartnerbyen.dk Se mere

- Så kommer det til at blive sådan, at det er mig, der kommer på besøg fremover. For man kan ikke rigtig være her, understreger Lilli Juul Hansen.

Ifølge Allan Nielsen er parkeringspladserne i Gartnerbyen lavet i henhold til lokalplanen fra Odense Kommune og placeret strategisk i forhold til kollektiv trafik.

- Tankerne bag dimensioneringen af p-pladser har jo været, at der er bygget langs den kommende letbane. Så det er tanken at flere skal benytte sig af den kollektive trafik.

Men den køber Wicky Holm ikke.

- Det, synes jeg, er lidt underligt. Jeg så gerne, at vi, måske inde i midten af Gartnerbyen, havde en stor parkeringsplads, så vi rent faktisk kan være her - også til folk, der har mere end én bil. Det har de fleste altså efterhånden. Særligt børnefamilier, siger hun.

Langt fra centrum - og København

Selvom gæsterne kun kunne holde i området i én time indtil for en uge side, gav det stadig beboerne mulighed for at have folk på besøg - p-skiven skulle blot stilles et par gange.

Det undrer Wicky Holm, at parkeringsreglerne er lavet så meget om.

Alexander Strachnow Jensen havde parkeret bilen på en gratis p-plads, men mens han var på vinterferie, blev reglerne lavet om, og han kom hjem til en parkeringsbøde. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Vi bor i Odense V, ikke midt i centrum. Det er ikke lige ved siden af gågaden, så det er ikke, fordi folk kommer og stjæler vores parkeringspladser, påpeger hun.

Lilli Juul Hansen har ringet til hovedkontoret i København for at få et parkeringskort til gæsterne, men det kan ikke lade sig gøre. Hun får at vide, at der gælder samme regler som i hovedstaden.

- Men så siger jeg, at nu er det her altså ikke København, det er Bolbro, fortæller hun.

Hun bliver bakket op af Wicky Holm.

- Jeg synes, det er meget, meget irriterende, at man ikke kan få gæster udefra. Jeg kender folk både på Sjælland og i Jylland. Så jeg ser gerne, at vi får i hvert fald ét gæsteparkeringskort til vores gæster, så vi har mulighed for at reservere en plads, understreger hun.