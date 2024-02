Parkeringsselskab ændrer regler på OUH efter kritik

Efterfølgende har OUH meldt ud, at opkrævningen vil blive annulleret. Samtidig bliver parkeringsreglerne ændret, så man i højere grad undgår lignende episoder.

Parkeringsselskabet Apcoa Parking bekræfter over TV 2 Fyn, at reglerne bliver ændret midlertidigt, så bilister kan parkere gratis eller lede efter en ledig plads i 75 minutter frem for 45 minutter.

- Efter samråd med OUH har vi midlertidigt valgt at opjustere den tid parkeringsområdet kan benyttes uden betaling. Derefter annullerer vi også den pågældende kontrolafgift, oplyser Apcoa Parking.

En del af kritikken lød på, at bilister ikke anede, de skulle betale for at parkere, når de ikke fandt en parkeringsplads. Det fremgår dog af skiltene i området.

Parkeringsselskabet opfordrer bilister, der har svært ved at finde en ledig parkeringsplads ved sygehuset, til at holde ind til siden og læse parkeringsreglerne, mens de sidder i bilen.

- Dette parkeringssystem, baseret på nummerpladegenkendelse, har fungeret på OUH i over ti år og er blevet videreudviklet løbende. Vi mener fortsat, at dette system er det mest hensigtsmæssige for bilisterne på området, lyder det fra Apcoa Parking.

- Det kan desværre ikke garanteres, at der findes en ledig parkeringsplads tættest på den afdeling, der skal besøges, hvorfor det er en god idé at orientere sig om andre parkeringsmuligheder på området, herunder p-huset. Det er nærmest usandsynligt, at der ikke vil kunne findes en ledig p-plads.