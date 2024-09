Partier blev "smidt ud": Nu kommer borgmester med modsvar

Efter både Venstre og Liberal Alliance tidligere torsdag hævdede, at de var blevet smidt ud af budgetforhandlingerne i Odense Kommune, fordi de var imod letbanens etape 2, kommer borgmester Peter Rahbæk Juel (S) nu med et modsvar.

- Det er jo forhandlingslokalet, der afgør det. Det er ikke mig som borgmester. Jeg leder jo selvfølgelig forhandlingen til syvende og sidst, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2 Fyn.

Så letbanens etape 2 var et ultimativt krav?

- Jeg kan i hvert fald konstatere, at der er seks partier, der gerne vil snakke videre om letbanens etape 2. Jeg tror ikke, det er så overraskende for nogen, at Venstre og LA ikke ville være med til at styrke den kollektive transport.