Partier vil skærme unge med lav begavelse mod banderekruttering

Det var et enigt Børn- og Ungeudvalg, der i sidste uge besluttede, at der skal gøres noget for at forebygge, at udsatte børn og unge ender i kriminalitet.

Mere præcist vil udvalget hjælpe børn og unge med lav IQ og såkaldte socio-emotionelle vanskeligheder, som indebærer udfordringer i sociale sammenhænge og relationer til andre.

Bag indstillingen stod udvalgsmedlem Mark Grossmann fra Venstre.

- Den gruppe kan have nogle kognitive vanskeligheder, de kan have lavere IQ, og det er en sårbar gruppe, som vi skal slå ring rundt om, siger han.

Netop denne sårbare situation er årsagen til, at Mark Grossmann har valgt at sætte ind for at forebygge kriminalitet hos særligt den del af gruppen, der udviser en "risikoadfærd for det kriminelle".

- Det er en gruppe, som har svært ved at beregne konsekvensen af, hvad der egentlig sker ved at gå ind i for eksempel en gruppering eller en bande, siger han.



Det understøttes af SSP Odense. I dagsordenen beskrives gruppen som "uden eller med nedsat evne til at forstå konsekvenserne ved deres adfærd", og derfor er det nemmere for banderne, at lokke de unge til at udføre kriminelle handlinger.

Særligt fokus på udsatte

Forslaget indebærer en forsøgsordning, der skal vise om initiativer kan holde de unge ude af kriminelle miljøer.

Præcis hvilke initiativer, det indebærer, fremlægger Børn- og Ungeforvaltningen først senere på sommeren, men ideen er at prøve initiativerne af på en heldagsskole eller specialklasse.

Kommunen har tidligere lavet flere initiativer for at komme kriminalitet blandt børn og unge til livs, men fokus er nu mere specifikt på udsatte unge.

Ifølge Mark Grossmann kan det måske være med til at beskytte gruppen, fordi de ikke har gavnet af de tidligere initiativer på grund af deres udfordringer.

- Jeg frygter, at de unge, der er mest sårbare og har haft de tungeste opvækstbetingelser, de simpelthen ikke har kunnet forstå forbyggelsesindsatserne, siger han.



Ikke nødvendigvis i højere risiko

Til udvalgsmødet stemte alle ja til forslaget. Men på trods af et ja til indholdet, så var udvalgsmedlem Mads Thomsen (A) betænkelig over formuleringen af forslaget. Han frygter, at det kan sætte alle udsatte børn og unge i bås som kriminelle.

- Signalet skal ikke være, at fordi du er af lavere intelligens eller fordi du har socio-emotionelle vanskeligheder, at så er du næsten kriminel. Det kan i min verden være stigmatiserende, siger han.



Som dagsordenen også påpeger, ender størstedelen af børn og unge med lav IQ og socio-emotionelle vanskeligheder aldrig i bander. Og selvom det ifølge Børn- og Ungeforvaltningen kan tyde på det, så er det heller ikke muligt at konkludere, at børn og unge i gruppen oftere bliver kriminelle. Det er ifølge Mads Thomsen (A) vigtigt at understrege.

- Der findes masser af børn, der har indlæringsvanskeligheder og som har socio-emotionelle vanskeligheder, som ikke er kriminalitetstruede, siger han.

Den pointe er Mark Grossmann (V) opmærksom på, men alligevel vil han gerne sætte ind, hvis det i sidste ende kan gøre en forskel.

- Jeg skal som politiker ikke sidde på hænderne og vente på, at det er for sent. Min opgave er at gribe ind, før det er for sent, siger han.

Kriminalitetsforbyggende initiativer er ikke en nye i Odense Kommune. SSP Odense har i lang tid arbejdet for at holde de unge ude af miljøerne.