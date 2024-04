Partihopper vil opstille vindmøller i nabokommuner

Odenses nye byrådsmedlem for Liberal Alliance, Araz Khan, foreslår at Odense skal nu sine klimamål blandt andet ved at opstille vindmøller i nabokommunerne. Det skriver Fyens Stiftstidende. Araz Khan skiftede for nylig medlemskortet i Venstre ud med tilsvarende fra Liberal Alliance.

- Atmosfæren er ligeglad, om reduktionerne kommer fra Odense, Assens eller Bangladesh. Så jeg foreslår at tænke ud af boksen og se på, om vi kan lave investeringer i nabokommunerne, når nu der ikke er plads til det hele i Odense - for eksempel med arealer til biodiversitet eller seks store vindmøller, siger Araz Khan (LA) til Fyens Stiftstidende.

I Odense har et enigt byråd besluttet, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030.