Partners, Risk og skak: Brætspil hitter som aldrig før

De tre medicinstuderende Klaus Rasmussen, Emil Grosell og Magnus Bonnesen er i gang med et spil, som tager udgangspunkt i det populære univers fra Ringenes Herre-triologien.



De har været meget på caféen, når læsningen skulle have en pause, og det er et godt sted at komme tættere på studiekammeraterne, lyder vurderingen.

- Det er et oplagt sted for at lære hinanden at kende. Når man skal lære nye medstuderende at kende, så er det et totalt go to-sted, siger Emil Grosell.

Papas Papbar ligger i den odenseanske gade Skt. Knuds Kirkestræde i lokaler, som plejede at huse pladebutikken Moby Disc.