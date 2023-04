Patruljering med uniform og kamera: Nyt vagtkorps skal skabe tryghed i uroplagede områder

Går det som Venstre og Konservative i Odense Byråd ønsker, så skal Odense gøre brug af en ny lov, der vil gøre det muligt for kommunen at ansætte egne vagter, der med uniformer og kameraer skal skabe tryghed i bybilledet.

De to partier har sat sagen om tryghedsvagterne på dagsordnen, når både Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget på henholdsvis tirsdag og onsdag skal tage stilling til et initiativretsforslag fra de to partier.



Lovforslaget har været igennem første behandling i Folketinget, og det skal give kommunerne lov til at ansætte deres egne tryghedsvagter, som i Odense for eksempel kan sættes ind i Korsløkken, Vollsmose eller ved banegården.

I dag arbejder gadeplansmedarbejdere fra det kommunale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og Politiet (SSP) og en håndfuld vægtere med tryghed i byens gader og stræder.

De har et pædagogisk sigte, mens tryghedsvagterne skal supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Lige præcis der vil der blive bygget ovenpå den indsats som SSP har ydet i blandt andet Korsløkke i forbindelse med, at flere års blodige bandekonflikter har skabt utryghed i området.

- Vores arbejde er forebyggende, og hvis vi eksempelvis kommer ind i en situation, hvor der kan være bandekonflikt eller andet, så er der ikke noget forebyggende sigte, og så er det ikke en opgave, vi skal løse, siger Tommy Holst, leder af SSP i Odense.

Med en vedtagelse af lovforslaget i juni kan kommunerne ansætte deres egne tryghedsvagter.

- I praksis vil det være sådan, at man vil have nogle patruljerende vagter som for eksempel kunne tage kontakt til dem der laver noget utryghedsskabende adfærd. De skal kunne tage fat i dem, og sige, at nu skal de gå hjem. Eller adskille dem, siger rådmand og forslagstiller Christoffer Lilleholt (V) og tilføjer, at de vil have fået et vagtkursus.

Kamera og straffesager

Tryghedsvagterne vil blive udstyret med kameraer i deres uniformer. Optagelserne vil senere kunne tages i anvendelse, hvis det kommer til en straffesag.

- Vi kunne allerhelst tænke os, at der var noget mere politi, men når vi nu ikke kan det, og vi efterspørger det hele tiden, jamen så må vagter være en mulighed, siger Christoffer Lilleholt.

Vagterne må ikke - som politiet - bruge magt, men de vil få beføjelser til at henstille til personer om at stoppe, hvis de laver ballade eller forstyrrer den offentlige orden.

- Det vi har oplevet på banegårdspladsen, og i den grad også i Kongens Have, det er jo nogen der drikker sig meget fulde, der er slåskampe, der er nogen der sælger ting de ikke skal, som kan skabe utryghed. Og det er ikke særlig rart, og der kunne det være rart med vagter, der kunne tage fat, siger rådmanden.

Om de nye vagter kan skabe tryghed, afhænger ifølge SSP af, hvordan ordningen kommer til at fungere i praksis.

- Når først de unge lærer vagterne at kende, så sker der også noget andet i relationen.

- Nogle af de konflikter, der opstår fordi man ikke kender hinanden. Så præcis, hvordan det her vil udvikle sig, det handler rigtig meget om, hvilket setup der bliver omkring de her tryghedsvagter, siger Tommy Holst.

Idé, benspænd og prøveperiode

Idéen om vagter der skal skabe tryghed er ikke ny. Flere kommuner har tidligere udtrykt interesse for private vagtværn, og i efteråret 2021 foreslog Odense-rådmand Søren Windell (K), at implementere kommunale vagtværn.

Forslaget har tidligere været på vej ind i folketingssalen, men blev udskudt fordi partierne ikke kunne blive enige om en model - på trods af, at et bredt politisk flertal ønskede at etablere en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.

Denne gang er det er justitsminister Peter Hummelgaard (S), som har fremsat lovforslaget, som indeholder en forsøgsordning på tre år fra den 1. juli til den 1. juli 2026.

Alle kommuner vil uden særlig tilladelse eller lignende kunne vælge at gøre brug af forsøgsordningen i denne periode.

Og det synes sikkert, at det bliver vedtaget i og med, at vi har en flertalsregering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Hvis udvalgene i Odense beslutter at arbejde videre med forberedelserne, forventer de to forvaltninger at kunne præsentere udvalgene for en sag i juni.

Sagen vil indeholde anslået økonomi om indsatsen, som ifølge næste uges dagsordener vil betyde, at det eksisterende vægterkorps skal udvides fra fem fuldtidsansatte og to deltidsansatte medarbejdere med formentlig to ekstra personer, bil og administration. Det anslås til at løbe op i mellem fire og fem millioner kroner.

Så sent som natten til tirsdag rykkede politiet massivt ud til Bøgeparken i Vollsmose. Fyns Politi havde modtaget en anmeldelse om en sprængning i en opgang.