Pengene er afsat - men Erling kan vente op til syv år på støjvold

Arbejdet er sat til at gå i gang i 2022, og det er et tidskrævende forarbejde, der venter, inden de store gravemaskiner sættes i gang.

- Vi gør selvfølgelig tingene, så hurtigt, de kan lade sig gøre, men vi er nødt til at overholde de regler, der i øvrigt gælder. I nogle tilfælde er vi nødt til at have en lille smule tålmodighed, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).



Det er blandt andet tid til at ekspropriere jord, der kan være tidskrævende.