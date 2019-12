Pengepulje på vej: Sårbare børn skal passes af flere pædagoger

Flere pædagoger skal tage sig af sårbare børn i 19 af Odenses børnehuse.

Det sker på baggrund af, at Odense Kommune har fået del i regeringens pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange sårbare og udsatte børn. I alt bliver kommunen tildelt 27 millioner kroner, som fordeles i perioden 2019 til 2022.

Ifølge børn og ungerådmand Susanne Crawley Larsen vil det gøre en stor forskel i børnehusene.

- Odense er en by med stor ulighed, derfor er det ekstra vigtigt med flere voksne, der hvor mange børn - og forældre - har brug for en hånd i ryggen, siger hun i en pressemeddelelse.

Ifølge Odense Kommune vil pengene betyde, at man blandt andet kan sikre et tættere samarbejde med børnenes forældre.

Gode erfaringer

Sidste år fik ni andre børnehuse i kommunen et lignende tilskud på 25,5 millioner kroner fra en anden statslig pulje. Det har blandt andet været med til, at medarbejderne på Hjertegården i Bolbro har fået mulighed for at bruge mere tid sammen med børnene og arbejde bedre sammen med forældrene.

- Det har haft gjort en kæmpe forskel. Vi medarbejdere har nu tid til at være tættere på børnene og dermed kan vi tidligere spotte deres udfordringer og gribe ind, mens der kun er behov for mindre justeringer, siger Anja Krogh Rasmussen, der er daglig leder i Hjertegården.

Her har man kunnet ansætte to ekstra pædagoger, så der er 11 voksne inklusiv lederen til 45 vullgestue- og børnehavebørn. Af dem er fire såkaldte ressourcebørn med særlige behov.

- Det løfter kvaliteten af vores arbejde med at støtte børnene og følge op på deres udvikling. Jeg synes, at det er lykkedes os at få lavet en ny kultur i børnehuset, hvor det er normalt med forældresamtaler - og altså ikke noget farligt, siger Anja Krogh Rasmussen.

Socialstyrelsens netop uddelte pulje er på 239 millioner kroner årligt