Pernille Bendixen genopstiller ikke

Efter Dansk Folkepartis generalforsamling tirsdag har Pernille Bendixen (DF) meddelt gennem Facebook, at hun ikke genopstiller.

- Jeg har brug for at have noget struktur i mit liv, siger Dansk Folkeparti-politikeren til TV 2/Fyn og forklarer, at hun ikke ønsker usikkerheden ved potentielt at skulle starte forfra hvert fjerde år, når der er valg.

Ifølge politikeren er beskeden blevet modtaget med vemod fra partifællerne.

- Det er selvfølgelig rart, at de ikke jubler, når man kommer og siger det. Folk er lidt kede af det, men de kan også godt forstå det, siger hun.

Pernille Bendixen kommer til at savne politik, men hun er glad for, at meldingen endelig er ude.

- Det er rart at få lettet hjertet. Nu har jeg sagt det, og så kan folk forholde sig til det, siger politikeren.

Bliver til Folketinget åbner

Pernille Bendixen har i siddet i Odenses byråd i tre perioder. Siden partifællen Alex Ahrendtsen blev sygemeldt har hun vikarieret for ham i folketinget. Det bliver hun ved med, indtil han er tilbage.

- Den seneste melding, jeg har fået, er til og med sommerferien. Det vil sige frem til Folketinget åbner igen, er han sygemeldt, siger Pernille Bendixen.

Selvom hun stopper som politiker, bliver hun ved med at være menigt medlem af Dansk Folkeparti.

- Så kan jeg følge lidt med fra sidelinjen, afslutter Pernille Bendixen.