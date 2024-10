Pers hjemmeplejer er en skærm: - Det er jo det nemmeste

I dag får 35 odenseanere hjemmeplejebesøg via en skærm, og forventningen er, at der i 2026 vil være cirka 200, som helt eller delvist får hjælp fra tabletten.

- Det er lige så trygt, som hvis de kom i egen person. Det er jo som om, de er her, og de har altid tid til at snakke lidt privat også, fortæller Per Henriksen.

De virtuelle hjemmeplejebesøg vil spare kommunen cirka seks millioner kroner, der i stedet skal bruges på at lave faste, udekørende plejeteams i kommunen.

Nej tak

Samtidig er det et tilbud, de ældre har lov at sige nej til.

- Jeg forstår godt, at det kan være angstprovokerende, hvis man er teknologisk udfordret. Derfor er det noget, vi tilbyder og ikke et krav, fortæller ældre- og handicaprådmand, Brian Dybro (SF).

Det anslås, at Odense Kommune i 2030 kommer til at mangle 400 medarbejdere, og her er skærmene et vigtigt redskab.

- På den her måde frigør vi ressourcerne til at komme ud til de mest svækkede og syge ældre, der har brug for hjælp, siger rådmanden.

Per Henriksens opkald er slut. Om et par timer lyder den gennemtrængende ringetone fra tabletten på sofabordet igen.