Person ramt af tog: Al togtrafik mellem Odense og Fredericia standset

En person er tirsdag aften afgået ved døden efter at være blevet påkørt af et tog i Odense.



Derfor er al togtrafik mellem Odense og Fredericia standset på ubestemt tid.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi, Torben Jakobsen, overfor Fyens.dk

Ifølge DSBs presseafdeling har politiet afspærret området og vil først lade togene køre igen, når strækningen kan åbnes.

- En standard prognose er, at strækningen bliver lukket i to timer, hvor der så vil blive indsat togbusser i mellem tiden. Så snart politiet ophæver afspæringen, vil vi begynde at køre med tog igen, oplyser de.

På DSBs hjemmeside fremgår det, at der er bestilt 15 togbusser, men at kun 6 af dem er bekræftet.

De 6 busser vil køre mellem henholdsvis Odense og Fredericia med stop i Middelfart.

DSB oplyser at der fortsat arbejdes på at skaffe togbusser, der vil køre som regionaltog.



Arbejdsro

Politien beder i et Twitteropslag om arbejdsro på stedet. I en SMS oplyser de, at de ikke har yderligere kommentarer til påkørslen.