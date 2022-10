Personale opdagede ikke brækket hofte og koldbrand: Nu vil rådmand have uvildig undersøgelse af Kurts sidste tid

Familien tror først, at fingeren er beskidt, men opdager hurtigt at fingerens væv er ved at dø. Der er gået koldbrand i fingeren.

- Det sker ikke fra den ene dag til den anden, konstaterer Melanie Hedelund.

Rådmand vil have undersøgelse

Rådmand for ældre og handicapområdet, Brian Dybro (SF), er bekendt med kritikken fra familien.

- Jeg er også dybt berørt af situationen. Forvaltningen har undersøgt forløbet, og de har en anden oplevelse af, hvordan det er forgået og kan ikke genkende, at der er sket et generelt omsorgssvigt, siger rådmanden.

Kommunen erkender dog, at der er sket fejlvurdering i forhold til Kurt Hedelunds brækkede hofte.

- Jeg synes, det er vigtigt at komme til bunds i den her sag, og derfor har jeg også bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for en uvildig undersøgelse af det konkrete forløb, siger Brian Dybro.

Han påpeger også at Styrelsen for Patientsikkerhed også har sagt, at de kommer på tilsynsbesøg på Ærtebjerghaven.

- Det synes jeg, er rigtig godt, siger rådmanden, der har bedt sin forvaltning om at fremskynde forløbet.

Mormor vil hellere stille træskoene

Melanie Hedelund er glad for, at der nu kommer tilsyn på besøg på plejecenteret.

- Det er på tide, lyder det.

- Men jeg forstår ikke, at de ikke forholder sig til kritikken af deres pleje, når de har haft en mand i bad og yde personlig pleje på en mand, uden at opdage at han har en sort finger.

Uanset hvad der er sket, har oplevelsen sat sig i familien, der nu på flere måder har forsøgt at få indsigt i Kurt Hedelunds papirer fra sin tid på plejehjemmet.

Alle anmodninger om aktindsigt er dog blevet afvist.

Familien har desuden afvist en invitation til et dialogmøde med plejecenteret.

- På grund af mistillid har vi afvist dialogmøde, men vi vil gerne i dialog, hvis vi får aktindsigt, siger Melanie Hedelund.

Tilbage står familien med Melanies mormor - Kurts enke -, som de har måtte love, at hun ikke skal på plejehjem.

- Hun vil hellere stille træskoene end at ende sådan et sted, siger Melanie Hedelund.

Kurt Hedelund døde på plejehjemmet 6. september i år.