Peter kørte sin søster til aktiv dødshjælp: - Det var urimeligt, hun skulle være her

Peter Wøbbes historie er nu igen aktuel, efter at pensionist og tidligere læge Svend Lings fra Kværndrup på Midtfyn tirsdag fik beslaglagt sin telefon og computer af Fyns Politi.

- Hvis man er sikker på, at størstedelen af befolkningen er på ens side, så mener jeg ikke bare at det er en pligt, men en ret at bryde loven, lyder det fra den sigtede tidligere læge.

Svend Lings har i mange år hjulpet danskere med at begå selvmord, og er sigtet for at bryde straffelovens paragraf 240, der handler om at yde hjælp til selvmord.



Svær beslutning

For Peter Wøbbe var det ikke en nem beslutning at hjælpe søsteren fra livet.

- Jeg nægtede mange gange, men til sidst var det så urimeligt, at hun skulle være her, fortæller han.

I Schweiz foregik den aktive dødshjælp ifølge Peter Wøbbe under kontrollerede og velordnede forhold. Lillesøsteren blev tilset af tre forskellige læger, der uafhængigt af hinanden alle erklærede, at der ikke var anden hjælp for hende.

Undervejs i forløbet havde søsteren også mange gange mulighed for at fortryde sin beslutning, men hver gang sagde hun nej, og efter tre dage sagde Peter Wøbbe og familien farvel.

Bakker op om Svend Lings mission

For at få råd til turen og behandlingen måtte Peter Wøbbes søster sælge sit sommerhus. Det er ikke alle, der har den mulighed, og derfor så han gerne, at der blev gjort noget ved lovgivningen i Danmark.

- Jeg bliver harm, når der sidder folk inde på Christiansborg og mener, at de skal bestemme over menneskers ret til at bestemme over deres eget liv.

- Jeg synes, at man som politiker skulle tage at lytte lidt til folkestemningen omkring aktiv dødshjælp, siger Peter Wøbbe.