Peter Rahbæk Juel: Det vi ser i TV 2-dokumentar, foregår også i Odense

Da Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) så den meget omtalte TV 2 dokumentar 'Den sorte svane' var det som om, at der var nogle brikker, der pludselig faldt på plads.

Det fortæller han til TV 2 Fyn, efter det er kommet frem, at kommunen har suspenderet samarbejdet med advokatfirmaet Horten.

Suspenderingen kommer efter, at den nu tidligere partner i Horten Nicolai Dyhr flere gange erklærer sig parat til at lukke øjnene for økonomisk kriminalitet i 'Den sorte svane' og fortæller om en såkaldt ålerusemetode.

- Jeg har oplevet det samme ske i Odense, jeg har bare ikke kunne dokumentere det. Her kan man se det for kameraet. Jeg er ikke i tvivl om, at den rådgivning får bandemiljøet i Odense også et eller andet sted fra, siger Peter Rahbæk Juel og uddyber:

- For mig handler det ikke bare om god advokatskik. Det er simpelthen en personlig kamp mod banderne.



TV 2 Fyn har onsdag været i kontakt med Hortens direktør Anders Bager Jensen. Han ønsker ikke at kommentere Odenses beslutning på nuværende tidspunkt.