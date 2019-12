Peter Rahbæk Juels kontor raseret af vred kvinde

Kort før middag fredag blev julefreden ødelagt på borgmesterkontoret i Odense. En midaldrende kvinde lod sin vrede gå ud over inventaret på borgmester Peter Rahbæk Juels kontor.

Borgmesteren skriver selv om den ubehagelige oplevelse på Facebook, at han var i kælderen med sin søn, som derfor ikke oplevede episoden. Ifølge facebookopslaget har medarbejderne også fået tilbudt krisehjælp.

Fyns Politi bekræfter, at der er kommet en anmeldelse fra borgmesterkontoret.

Vagtchef Kenneth Taanquist fortæller, at politiet er bekendt med kvindens identitet og leder efter hende.

Læs også Internt notat: Letbanen skylder også penge til andre entreprenører

- Hun er selvfølgelig utilfreds med en eller anden afgørelse, der er truffet af kommunen, siger vagtchefen, der ikke kan komme selve begrundelsen nærmere.

Når kvinden bliver fundet, bliver hun sigtet for hærværk.

- Hun bliver sigtet for hærværk, men det er lidt afhængig af, hvordan det er foregået. Man kan også ende med at komme over i straffeloven, som hedder at angribe samfundsvigtige institutioner. Det giver en noget større straf, siger Kenneth Taanquist.