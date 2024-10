Dansk Folkepartis tidligere formand Pia Kjærsgaard går nu ind i debatten om fodboldklubben FIUK fra Vollsmose.

Det sker efter, at TV 2 Fyn i mandags kunne fortælle, at flere andre klubber nægter at spille imod Vollsmose-klubben på grund af ubehagelige episoder, hvor spillere har følt sig truet.