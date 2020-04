Pilot-tests: Fynsk testcenter får væsentlig rolle i ny teststrategi

Det første fynske corona-testcenter i det vestlige Odense får en vigtig rolle i den nye teststrategi, som skal være med til at sikre langt flere test af danskere og åbning af samfundet.

Den nye strategi, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sammen med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut præsenterede på et pressemøde mandag eftermiddag, går kort fortalt ud på, at alle danskere med symptomer på covid-19 fremover skal testes.

- Alle, der har symptomer, skal testes. Det betyder helt konkret, at hvis du har tør hoste, feber, problemer med vejrtrækningen, så er rådet: Ring til din læge, så vil du blive visiteret så hurtigt som muligt. Det er den mest effektive måde, vi kan stoppe smittekæderne på, sagde Magnus Heunicke på pressemødet.

Og her kommer de hvide telte, som er sat op rundt omkring i landet - blandt andet ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns bygninger på Højstrup i det vestlige Odense - ind i billedet.

Test er en af nøglerne for, hvor meget og hvor hurtigt og hvor sikkert, vi kan genåbne samfundet Magnus Heunicke, sundhedsminister, Socialdemokratiet

- De er en del af vores teststrategi, som igen hænger sammen med genåbningen af Danmark. Lige nu er der placeret telte i hver af de fem regioner. Og fra og med i dag (mandag, red.) udfører vi pilot-tests. Det vil sige, at teltene er i funktion netop nu, og de er med til at opbygge den nødvendige infrastruktur, som er et helt afgørende element i testningen og dermed i genåbningen af samfundet, sagde sundhedsministeren på pressemødet.

Efter pilotfasen skal testcentret på Højstrup sammen med de øvrige testcentre tages i brug. Samtidig åbnede Magnus Heunicke også op for, at der skal placeres flere testcentre rundt i landet.

Hjemmeværnet på plads

Tidligere har TV 2/Fyn kunnet fortælle, at der skulle placeres fem testcentre på Fyn. Hvorvidt et eller flere af dem skal i spil allerede i næste uge, står endnu uklart.

Sikkert er det dog, at de fysiske testcentre kommer til at spille en vigtig rolle i genåbningen af samfundet.

- Test er en af nøglerne for, hvor meget og hvor hurtigt og hvor sikkert, vi kan genåbne samfundet. I takt med, at de her pilottests bliver gennemført, og vi får styr på både infrastrukturen og at kvaliteten er, som den skal være, så vil vi melde mere ud om det, sagde Magnus Heunicke.

Ansvaret for den praktiske infrastruktur rundt om det første fynske testcenter er placeret i hænderne på Hjemmeværnet.

- Den opgave, vi har fået stillet i udsigt, er at foretage vejvisning herinde på området, når der engang kommer mennesker ind, der skal testes, siger oberstløjtnant Ulrich Arensbach, der er chef for hærhjemmeværnet på Fyn.

Han understreger, at Hjemmeværnet på Fyn meget gerne stiller op for at hjælpe med at løse opgaven.

- Det, vi kan hjælpe til med her, gør vi rigtig gerne, siger Ulrich Arensbach.

Han fortæller, at de til opgaven med adgangskontrol og vejvisning regner med at skulle bruge seks til otte mand om dagen.

- Det kan også blive flere, det kan også blive færre alt afhængig af, hvordan opgaven udvikler sig. Det ved vi ikke endnu, siger oberstløjtnanten.

Han forstår godt, at myndighederne har valgt Højstrup, der er hjemmeværnssoldaternes hjemmebane, som lokation for det første fynske testcenter.

- Jeg synes, at det er velegnet. Der er en infrastruktur, og der er en måde, hvormed vi kan hjælpe med den vejvisning, der skal ske derinde, forklarer Ulrich Arensbach.