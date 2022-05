Pingvinen Olde venter på sit næste liv: - Olde er jo bare speciel

Men kommer Nina Collatz Christensen til at savne en stjerne som Olde?

- Nej, det gør jeg ikke. Hun bliver jo ved med at være historie, at hun er i vores formidlingscenter, hvor vi formidler og fortæller den her anekdote.

- Så er hun her jo endnu, men ligefrem savne som levende. Vi har alle de andre pingviner, som giver de gode historier til undervisning, formidling generelt og oplevelser, svarer hun.

Og der er ikke planer om, at Odense Zoo skal ud og finde en ny, gammel pingvin.

- Det kan være, det giver sig selv, at der kommer en herinde, der bare bliver tussegammel - og måske ældre endnu, siger Nina Collatz Christensen.

Olde lever på Facebook

Nyheden om Oldes død lagde Odense Zoo i form af en video på Facebook midt på formiddagen torsdag. Siden er det strømmet ind med hilsner og ros til Odense Zoo.

- Jeg synes {...}, at forløbet omkring Oldes død rigtigt fint illustrerer, hvor omsorgsfulde og observerende personalet er omkring de dyr de drager omsorg for, skriver Birgitte Møbes, mens Camilla Rasmussen skriver:

- Sikke en smuk historie. Et langt liv til en smuk pingvin og en perfekt afslutning. Det må have været rart for jer som dyrepassere, at hun døde naturligt, og der ikke var brug for aflivning. {...} Hvil i fred Olde.

Opslaget har i skrivende stund fået over 6.600 likes, 855 kommentarer, mens videoen er blevet vist over 107.000 gange.



Olde skal således ikke dissekeres, som den 140 kilo tunge hunløve Zola blev i søndags. Her havde Odense Zoo inviteret interesserede til at komme helt ind under huden på det døde rovdyr.