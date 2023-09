Planerne var hemmelige i mere end ni måneder: Den største virksomhed af dem alle vil til Odense

Lykkes det, kan det meget vel blive det største der er sket i Odense, siden Munke Mølle blev opført.

For Novo Nordisks Kristina Lee, der er funktionschef for faciliteter og relaterede services, fortæller, hvor mange arbejdspladser der kan komme til Odense, hvis aftaler og tilladelser går i spænd. Og det er rigtig mange.

- Jeg kan sige, at det bliver nogle tusinde, sagde hun til TV 2 Fyn.

Et vendepunkt

En arbejdsplads af de dimensioner er kæmpestort i Odense.

Til sammenligning beskæftiger Universal Robots omtrent 1.000 ansatte og Odense Kommune beskæftiger 14.000. Novo Nordisk kan altså komme op og måle sig med de allerstørste arbejdsgivere på øen.

Og sådan en virksomhed har Odense brug for, fortæller flere rådmænd til TV 2 Fyn.

- Det kan blive den største arbejdsplads på Fyn og løfte Odense ud af årtiers dødvande i forhold til ledighed og reallønsindkomst. Det kan virkelig blive et vendepunkt for vores by, forklarer by- og kulturrådmand Søren Windell (K), som har kendt til projektet i omtrent ni måneder.

Ikke medicin på Fyn

Novo Nordisk beskæftiger sig som bekendt med medicin, men det er altså ikke en produktion af lægemidler, der kan blive opført i Tietgenbyen indenfor de kommende fem til femten år.

Det er derimod hjælpemidler til produktionen af lægemidler, der efter planen skal produceres tæt på Den Fynske Motorvej.

Novo Nordisk vil dog ikke fortælle mere detaljeret om produktionen.

Og man skal passe på med at sælge skindet før bjørnen er skudt, for der er endnu ikke sat underskrifter på nogle kontrakter.

Således er det slet ikke sikkert endnu, at Novo Nordisk ender med at indsætte en hær af gravemaskiner og byggekraner på den nyindkøbte grund.

En VVM-undersøgelse skal nemlig vende tomlen op, ligesom byrådet skal have udarbejdet en ny lokalplan for området, før det kan lade sig gøre at bygge fabrikken.

Men lykkes alt, vil Novo Nordisk sætte gang i et gigantisk byggeri på det, som i dag blot er en samling af marker.

Den nuværende lokalplan giver kun mulighed for at bygge i op til 15 meters højde, men Novo Nordisk ser ud til at få lov at bygge i op til 27 meters højde.

En stilling som projektleder er allerede slået op, og Novo Nordisk vil "slet ikke udelukke, det er en projektleder for Odense-byggeriet", de søger.

Gigantvirksomheden fra lille Danmark

Novo Nordisks markedsværdi er på 2.500 milliarder kroner, hvilket gør den til den 18. største i verden målt på værdi.

Den har hovedsæde i Bagsværd, produktion i Kalundborg, Hillerød og Bagsværd, og beskæftiger over 55.000 mennesker på 80 kontorer rundt om i verden. 23.000 af dem i Danmark.

Virksomhedens produkter, som primært bruges til behandling af diabetes og bekæmpelse af overvægt markedsføres i 170 lande.

Det går rigtig godt i den danske virksomhed, som i august kunne præsentere et overskud på 19,4 milliarder efter skat i andet kvartal af 2023. Med en markedsværdi på størrelse med Danmarks samlede BNP, er det samtidig svært at forestille sig, hvordan landets økonomi ville se ud uden Novo Nordisk på dansk grund.