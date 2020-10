Plejehjem og skoler renoveres for 1,8 milliarder - men Fyn mangler håndværkere som Christian

Odenses politikere har sat 1,8 millarder kroner af til renovering og modernisering af skoler, børnehaver og plejehjem i kommunen.

- Det kommer til at give et gigantisk velfærdsløft og samtidig så kommer det til at skabe massevis af arbejdspladser. Vurderingen er 1200 arbejdspladser i løbet af de næste ti år, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF).

Det er simpelthen Odenses ledige hænder, der skal bygge fremtidens velfærd. Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF)

Problemet er bare, at der ikke er nok ledige hænder i byggebranchen. Derfor skal flere ufaglærte have muligheden for at komme i praktik og få en uddannelse, mens velfærdsbyggerierne bliver bygget.

- Vi skal selvfølgelig sørge for, at det bliver odenseanske arbejdspladser, at det bliver de ledige, der i høj grad også skal gå ud i de job, der kommer, siger Brian Dybro.

Fra ledig til udlært

Christian Probst er et eksempel på, hvordan der skal findes arbejdskraft til renovering af velfærdsbygningerne. Førhen var han ledig og boede i Korsløkkeparken. I dag er han udlært tømrer.

- Min kæreste så en seddel på døren, der hvor vi bor, om at de manglede folk, der kunne tage en uddannelse gennem Byg til Vækst, og så tænkte jeg, at jeg ligeså godt kunne søge, siger han.

Læs også Venstre: - Så nemt er det at finde penge til velfærd uden at sælge fjernvarmen

Snusepraktikken er fed. Jeg kan sagtens anbefale andre unge mennesker at tage chancen og springe ud i det. Christian Probst, udlært tømrer

Igennem Byg til Vækst, der får ledige fynboer i beskæftigelse i byggebranchen, kom Christian Probst i noget der hedder snusepraktik. Her var han hos en virksomhed i en måned, hvor både han og praktikstedet kunne se hinanden an.

- Og hvis det er noget, de kan se, at vedkommende er god til, så vil de gerne ansætte en med det samme, forklarer Christian Probst.

Efter snusepraktikken fik han en praktikplads ved tømrerfirmaet Guldfeldt, og det er han glad for.

-Jeg kan sagtens anbefale andre unge mennesker at tage chancen og springe ud i det. Snusepraktikken er fed, for du lærer en hel masse nye ting, siger han.

Snusepraktikken skal også gøre, at folk fra andre brancher får mulighed for at prøve byggebranchen af.

- Nu kan vi sige, at hotel og restaurationsbranchen er enormt hårdt ramt. Kunne der gå folk, der havde lyst til at prøve byggeriet, så ville det være rigtig fint, siger Torben Knudsen, der er Byg til Vækst-formand og formand for 3F.

Lokale firmaer skal være med

Byg til Vækst-formanden tror på, at virksomhederne vil tage imod flere snusepraktikanter i fremtiden.

- Nu har jeg hørt, at kommunen vil udbyde endnu mindre entrepriser, så mange af vores gode lokale firmaer i byen, kan være med. De kender jo godt til Byg til Vækst rigtig mange af dem, og der har vi en masse gode succeser, siger Torben Knudsen.

Læs også Skoler smuldrer: Kan fjernvarmesalget give penge til renovering?

Udover at lave små udbud, har politikerne også sat penge af til at løftet ufaglærte til at blive faglærte.

- Vi kan se, at de ufaglærte er nogle af dem, der i høj grad har betalt prisen for krisen. Nu sætter vi ekstra ind for at få flere ufaglærte til at blive faglærte, siger Brian Dybro og fortsætter:

- Vi har brug for, at virksomhederne tager voksenlærlinge ind. Dermed får de veluddannet arbejdskraft i fremtiden, og det er godt for alle de ledige, der bliver bedre rustet til næste gang krisen kradser.

Godt for både ledigheden og velfærden

Når velfærdsbyggerierne skal bygges mener rådmand Brian Dybro, at der er mange fordele.

- Det er super godt for vores velfærdsområde og for de danske virksomheder, og det bliver altså også rigtig godt for de mange ledige i Odense. Det er simpelthen Odenses ledige hænder, der skal bygge fremtidens velfærd, siger han.

Han tror på, at byggerierne kommer til at betyde rigtig meget for rigtig mange odenseanere.

- Når vi samtidig både investerer i at løfte vores skoler, børnehaver og plejehjem og på den anden side investere i at få flere ufaglærte til at blive faglærte, så siger det sig selv, at det er godt for hele byen, siger rådmanden.