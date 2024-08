Fyns Politi modtog torsdag fire anmeldelser fra borgere i Agedrup i Odense om en eller flere udenlandske kvinder, der uden tilladelse går ind i borgernes hjem for at sælge postkort.

I alle tilfældene befandt borgerne sig i hjemmet, og i et af tilfældene befandt en kvindelig borger sig sågar i sin entre, da der pludselig stod en fremmed kvinde bag hende.

Den fremmede kvinde sagde "fem kroner", mens hun holdte nogle postkort i hånden, fremgår det af Fyns Politis døgnrapport, og kommunikationskonsulent Mads Boel uddyber overfor TV 2 Fyn:

- Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, at kvinden eller kvinderne uden videre går ind i folks hjem, siger han, men understreger, at der hverken er stjålet noget, og at der ej heller er nogen tilskadekomne.

Det vides ikke med sikkerhed, om der er tale om en eller flere kvinder, påpeger Mads Boel.

I alle tilfældene blev den eller de fremmede kvinder bedt om at forlade hjemmene, hvilket blev efterlevet.

Episoderne foregik ved Saven, som er et område med rækkehuse i Agedrup. Der er ingen hverken sigtede eller anholdte.

Fyns Politi har nu et ekstra øje på området.