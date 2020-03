Sejrene udebliver, men OB freder træneren

Den sportslige ledelse i OB freder cheftræner Jakob Michelsen efter en stime på nu otte kampe uden sejr.

En fyring af Jakob Michelsen er slet ikke på tale, understreger sportschef Michael Hemmingsen.

- Vi har overhovedet ikke nogen interesse i - eller på noget tidspunkt evalueret på - træneren, så vi fortsætter. Vi tror, at vi er på rette vej. Det kan lyde lidt mærkeligt, men vi synes, at der er rigtig mange gode ting, og vi vil fortsætte med at arbejde på at få den sejr, siger Michael Hemmingsen til TV 2/Fyn.

Sidst OB-holdet fik tre point på kontoen, var den 3. november 2019. Siden har klubben spillet otte kampe, der til sammen har givet tre point. På den baggrund ser målsætningen om top-seks ud til at være uden for rækkevidde.

Men sportschefen vil ikke forholde sig til, om det er skuffende ikke at indfri forventningerne om top-seks.

- Der er forståeligt nok en masse snak om top-seks, hvor vi også selv synes, at vi hører hjemme. Og du kan da have ret i, at det er skuffende, men jeg hører nu ikke til dem, som siger, at det er ovre endnu.

Ser svært ud

Søndag eftermiddag spillede OB skuffende 1-1 hjemme mod Silkeborg. I første halvleg viste det fynske hold ellers gode takter og var foran 1-0.

Men det lykkedes ikke for OB-holdet at holde fast i føringen.

- Det kunne have været fantastisk, hvis det havde udmøntet sig i en sejr, men det fik vi ikke i går (søndag, red.). Så vi ærgrer os selvfølgelig over, at resultatet ikke var med os, siger Michael Hemmingsen.

Vi tror, at vi er på rette vej. Det kan lyde lidt mærkeligt Michael Hemmingsen, sportschef, OB

Resultatet betyder, at OB's målsætning og drøm om at spille med om medaljer nu ser særdeles vanskelig ud. Men sportschefen er endnu ikke klar til at kaste håndklædet i ringen.

- Det er klart, at vi er i en situation, hvor det ser svært ud, siger han og fortsætter:

- Med de point, vi har op til top-seks nu, så ser det ikke så let ud, men jeg synes helt sikkert, at der stadig er en mulighed. Der er ni point at spille om, og vi går til næste kamp i bestræbelserne på at få en sejr. Og så må vi så se, hvad det rækker til, siger Michael Hemmingsen.

OB-træner Jakob Michelsen lægger dog ikke skjul på, at de manglende sejre kommer til at påvirke resten af sæsonen.

- Det efterlader os et sted i tabellen, hvor top-seks og vores målsætning ser rigtig svær ud. Så det handler om at skrabe så mange point sammen, så vi står bedst muligt til puljespillet, siger Jakob Michelsen.

Spillerfokus på præstationerne

Hos spillerne er det alt andet end stillingen og top-seks, som de fokuserer på.

- Vi er kede af, at det ikke bliver til top-seks, men der er ingen grund til at snakke så meget om det lige nu. Nu handler det om, at vi skal have nogle bedre præstationer. Alt det her med stilling og point må vi lige lægge væk et øjeblik, siger OB-profilen Jeppe Tverskov.

Holdet skal på sejrskurs igen, og målsætningen må derfor sættes i baggrunden, mener sportschef Michael Hemmingsen.

- Det vigtigste for os er på søndag mod Sønderjyske at få en sejr, siger Michael Hemmingsen.

OB møder Sønderjyske i Haderslev søndag klokken 14.