Politi advarer: Flere lyskryds i Odense er ude af drift

Der er onsdag formiddag flere lyskryds i Odense, der er uden strøm. Det oplyser Fyns Politi.

- Energiselskabet er på sagen og arbejder så hurtigt, de kan. Kør forsigtigt derude, og hold øje med skiltning i de enkelte kryds, oplyser politiet.

Flere steder i Odense har onsdag formiddag oplevet strømafbrydelser. Eksempelvis gik strømmen på TV 2/Fyn for anden gang i denne uge.

Der er desuden meldinger om strømafbrydelser over store dele af Fyn samt også i Kolding og Vejle onsdag formiddag.

Hvem må køre først ud i slukket lyskryds? 1. Hold øje med skiltene i krydset, og om der er politi eller hjemmeværn til stede. 2. Der er som udgangspunkt højre vigepligt, når lyssignalet er slukket. 3. Trafikanterne skal køre frem i krydset efter reglerne om gensidig hensyntagen.

Strømafbrydelse tidligere på ugen

Det er en fejl i højspændingsnettet, der har medført, at mindst 5.000 elforbrugerne på Vestfyn mistede strømmen onsdag klokken 10.41, oplyser Energinet.

Strømmen var tilbage et kvarter efter. Årsagen til strømafbrydelsen var en fejl på transformerstationen i Graderup.

- Vi kan ikke sige, at strømafbrydelsen på Vestfyn er årsag til, at lyskrydsene ikke virker, men det kan godt være, at det er det, der har skabt det, siger pressechef Jesper Nørskov Rasmussen fra Energinet.

- Vi kan ikke måle nede på det niveau, hvad der sker. Men eftersom både Vejle og Fyn oplever lyskryds uden lys, er det sandsynligt, at kortslutningen har betydet et glimt i lyset, hvilket kan have påvirket lyskrydsene, hvis de er følsomme over for et spændingsdyk, forklarer han.

Et spændingsdyk opleves ved, at lyset i huset glimter, og elektroniske apparater slukker og i nogle tilfælde tænder igen.

Energikoncern: Svigt på forsyning af vand, varme og internet

Ifølge energikoncernen Ewii er hele Jylland og Fyn berørt af fejlen.

- Som følge af driftsforstyrrelser på det overliggende elnet har der været et spændingsdyk på elforsyningen, og der kan opleves svigtende forsyning af vand, varme og kommunikation (internet). Elforsyningen er igen normal, oplyser Ewii.

Tidligere på ugen blev andre dele af Fyn ligeledes ramt af en strømafbrydelse. I mandags var det en kortslutning på et kabel i Rosengårdcentret, der var årsag til, at strømmen gik flere steder i Odense.