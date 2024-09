Onsdag morgen var Fyns Politi mødt op ved Risingskolen i Odense for at se, om forældre til børn på skolen var helt med på, at der er bilfri zone fra klokken 7.30 til kl. 8.15.

Det var der alt for mange bilister, der ignorerede, skriver Fyns Politi på sin facebook-side, hvor de også oplyser, at de kastede en "del" advarsler af sig. Derudover giver det også anledning til at slå et smut forbi skolen i samme tidsrum i næste uge.



Denne gang tager de bødeblokken med, oplyser ordensmagten.