Politi bekræfter ny episode: Elev truet med kniv på Agedrup Skole

Tilfreds med håndtering

TV 2 Fyn har fredag talt med Mads Thomsen (S), der er medlem af kommunens Børn- og Ungeudvalg.

Han fortæller at han har fået en beskrivelse af episoden, og at han er ked at at høre der bliver ved med at dukke knive op på Odenses Skoler.

Han er blevet informeret om handlingsforløbet, og hvordan skole og forvaltning har håndteret episoden. Den del er han tilfreds med.

- Skolen har tilkaldt politiet og de har skilt børnene ad og talt med dem om, hvad der er sket. De har orienteret forældrene. Og så vidt jeg er orienteret, så har alle forældrene været tilfredse med orienteringen. I et brandslukningsperspektiv er det håndteret efter reglerne både pædagogisk og i forhold til at være konsekvent, siger Mads Thomsen.

Han mener episoden betoner, at der er et problem på skolerne, som ikke umiddelbart kan løses med et snuptag. Han mener det kræver et samarbejde mellem skoler, kommuner og Christiansborg.

Agedrup skole har på det seneste været omtalt i pressen efter et bekymringsbrev fra over 100 forældre. Her kom talrige forhold med uacceptabel adfærd frem. Blandt andet trusler, overfald og seksuelle krænkelser.



Bekymringsbrevet kom i kølvandet på en lignende sag på Borup Skole på Sjælland.