Politi efterforsker mistænkeligt forhold i Rosengårdcentret

Fyns Politi har de seneste dage efterforsket et mistænkeligt forhold, som politikredsen fik en anmeldelse om fra Rosengårdcentret selv. Det bekræfter Fyns Politi.

Hverken politikredsen eller Rosengårdcentret har ønsket at bekræfte, hvad det mistænkelige forhold består i.

TV 2 Fyn erfarer dog, at der skulle være tale om en person som har affotograferet Rosengårdcentret på "mistænkelig vis".

- Jeg kan bekræfte, at der har været et mindre mistænkeligt forhold, som vi hurtigt blev opmærksomme på. Det er vigtigt at understrege, at besøgende ikke har været i fare på noget tidspunkt, siger Mia Rasmussen, pressekonsulent i Rosengårdcentret.

- Sikkerheden for vores kunder og lejere er vores førsteprioritet.